Τουρκικά Eurofighter vs ελληνικά Rafale: Ποιο από τα μαχητικά υπερτερεί στους αιθέρες

Η Τουρκία περιμένει από μέρα σε μέρα τα μαχητικά Eurofighter Typhoon από το Κατάρ -το «αντίπαλο δέος» των ελληνικών Rafale-, η διαδικασία παράδοσης των οποίων θα ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου. Η γείτονα θα αποκτήσει 12 μαχητικά από το Κατάρ και 12 από το Ομάν.

Τα 24 αεροσκάφη θα είναι της έκδοσης Trench 3A και θα εξοπλίσουν την πρώτη πολεμική μοίρα EF-2000 της Άγκυρας. Σε δεύτερη φάση, μετά το 2030, η Τουρκία θα ξεκινήσει την παραλαβή των 20 νέας κατασκευής Τyphoon που συμφώνησε να αγοράσει από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα Eurofighter θεωρούνται από κάποιους τα ικανότερα μαχητικά αεροσκάφη που παράγει η Ευρώπη και αμφότερα κατατάσσονται στην 4.5 γενιά. Αν και μοιάζουν σε αρκετά σημεία μετ α Rafale της Ελλάδας, δεν είναι απολύτως όμοια όσον αφορά συγκεκριμένα αντικείμενα της μάχης. σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Eurofighter vs Rafale - Ποιο υπερτερεί

Ραντάρ

Το Rafale της έκδοσης F3R που διαθέτει η Ελλάδα χρησιμοποιεί το ραντάρ RBE2 AESA. Πρόκειται για σταθερό ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, αρκετά αξιόπιστο, με ταχύ ρυθμό ανανέωσης και ιδανικό στην αποκάλυψη στόχων χαμηλής παρατηρησιμότητας με μικρό RCS (ηλεκτρομαγνητική διατομή).

Είναι ανώτερο σε σχέση με του Eurofighter στην παρακολούθηση του εδάφους και έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εγκλωβίζει στόχους σε αποστάσεις 180-200 χιλιομέτρων.

Το Eurofighter Typhoon της έκδοσης Trench 3A χρησιμοποιεί το Captor-E Mk0, το οποίο παρέχει ευρύτερο πεδίο σάρωσης (περίπου 200 μοίρες) σε σχέση με το σταθερό ραντάρ του Rafale (περίπου 120 μοίρες). Θεωρείται ιδιαιτέρως ισχυρό ραντάρ, με πολύ μεγάλες αποστάσεις αποκάλυψης, ειδικά απέναντι σε ογκώδεις στόχους.

Ηλεκτρονική άμυνα

Το Rafale διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου στον κόσμο. Το SPECTRA έχει δυνατότητα παθητικών και ενεργητικών αντιμέτρων, σύστημα DRFM που παρεμβάλλει συχνότητες στα εχθρικά ραντάρ, παρέχει προειδοποιήσεις όταν το αεροσκάφος στοχεύεται από λέιζερ ή κάποιο κατευθυνόμενο βλήμα και είναι εξαιρετικό στη διείσδυση σε προστατευόμενο ή επιτηρούμενο εναέριο χώρο.

Το EF-2000 χρησιμοποιεί το Praetorian DASS, ένα ισχυρό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου/αυτοπροστασίας, όμως εκτιμάται ότι είναι ένα σκαλί πίσω από το SPECTRA.

Αερομαχίες

Και τα δύο μαχητικά εξοπλίζονται με τους πυραύλους μέσου βεληνεκούς Meteor. Ενα βλήμα τεχνολογίας ramjet με ζώνη μηδενικής διαφυγής στα 60 χιλιόμετρα. Επίσης, αμφότερα διαθέτουν σύστημα στοχοποίησης επί κάσκας.

Σε αυτήν την κατηγορία, όμως, το Eurofighter φαίνεται να διαθέτει πλεονέκτημα καθώς το ραντάρ του «βλέπει» πιο μακριά και έχει ευρύτερο πεδίο σάρωσης.

Στις κλειστές αερομαχίες, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Και τα δύο αεροσκάφη έχουν παρόμοια διάταξη. Το Eurofighter προηγείται στην αναλογία βάρους/ισχύος που σημαίνει ότι μπορεί να ξεφεύγει και να ελίσσεται, όμως το Rafale μπορεί να τοποθετεί καλύτερα τη «μύτη» του στον αντίπαλο, ειδικά στις πολύ κλειστές στροφές που μπορεί να εκτελέσει, ενώ έχει αώτερο χειρισμό στις μικρές ταχύτητες όπου καταλήγουν τα μαχητικά μετά την πρώτη διασταύρωση.

Επιχειρήσεις αέρος - εδάφους

Το Rafale διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί στο μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει (9,5 τόνοι) σε σχέση με το Eurofighter (7,5-9 τόνοι).

Το Rafale, χάρη στο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου SPECTRA και το σύστημα παρακολούθησης εδάφους, είναι ιδανικό για χαμηλή ναυτιλία και διάτρηση εχθρικού εναέριου χώρου, αποστολές καταστολής εχθρικής αεράμυνας και ναυτικής κρούσης.

Το Eurofighter, αν και θεωρείται αξιόλογο στα αντικείμενα αέρος – εδάφους, υστερεί τεχνολογικά απέναντι στο Rafale και προσφέρει ένα καλό αλλά βασικό πακέτο οπλισμού – αισθητήρων.