Τουρκικά F-16, ψαράδες κουρσάροι και η «μάχη της τσιπούρας»: Νέος κύκλος προκλήσεων στο Αιγαίο

Ένας νέος κύκλος τουρκικής προκλητικότητας, που κορυφώθηκε σήμερα (20/11) με τις πτήσεις F-16 κατά παράβαση του εναέριου χώρου μας, κλιμακώνεται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τη «μάχη της τσιπούρας» στο Αιγαίο.

Κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή εξελίσσεται η λεγόμενη «μάχη της τσιπούρας» για την αλίευση του ψαριού, μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στην θαλάσσια περιοχή, όπου εμπλέκονται σκάφη της ελληνικής και τουρκικής Ακτοφυλακής.

Σήμερα μάλιστα η ένταση έφτασε το ζενίθ, με τουρκικά μαχητικά που παραβίασαν το FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, μετά την πρόκληση που καταγράφηκε από αλιευτικά της γείτονας στο Αγαθονήσι.

F-16, «πειρατές» και Λιμενικοί

Κατά το συμβάν, το ελληνικό Λιμενικό ειδοποιήθηκε και έστειλε τρία σκάφη, που κάλεσαν τους Τούρκους ψαράδες που είχαν παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα να αποχωρήσουν.

Οι εν λόγω ωστόσο δεν υπάκουσαν, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολίσουν ένα από τα σκάφη, με τους άντρες του Λιμενικού να απαντούν με προειδοποιητικά πυρά.

Κατόπιν οι αλιείς τράπηκαν σε φυγή, ώρες πριν η τουρκική αεροπορία προβεί σε μία ακόμα από τις γνωστές της προκλήσεις, όπως μεταφέρει το MEGA.