Τούρκος «Ρομπέν» με βαλλίστρα συνελήφθη από το ελληνικό FBI: Έφοδοι σε οπλοστάσια της βόρειας Ελλάδας

Σε μία ανορθόδοξη περίπτωση έπεσε το ελληνικό FBI, καθώς σε σειρά εφόδων και ερευνών που διεξήγαγε χθες (12/11) στη βόρεια Ελλάδα, συνελήφθη και Τούρκος υπήκοος που την είχε δει...«Ρομπέν».

Όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς ήταν κάτοχος βαλλίστρας.

Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 4 οικίες σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο 10 συλλήψεων ο Τούρκος «Ρομπέν»

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη 10 προσαγωγές 9 Τούρκων και ενός Έλληνα.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.