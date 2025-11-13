Τούρκος «Ρομπέν» με βαλλίστρα συνελήφθη από το ελληνικό FBI: Έφοδοι σε οπλοστάσια της βόρειας Ελλάδας

Σε μία ανορθόδοξη περίπτωση έπεσε το ελληνικό FBI, καθώς σε σειρά εφόδων και ερευνών που διεξήγαγε χθες (12/11) στη βόρεια Ελλάδα, συνελήφθη και Τούρκος υπήκοος που την είχε δει...«Ρομπέν».
Όπως ενημερώνει η ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς ήταν κάτοχος βαλλίστρας.
Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 4 οικίες σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Στο πλαίσιο 10 συλλήψεων ο Τούρκος «Ρομπέν»
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη 10 προσαγωγές 9 Τούρκων και ενός Έλληνα.
Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
