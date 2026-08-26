Τουρνάς: «Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, τα πάντα είναι δυναμίτης» – 3.083 φωτιές από την αρχή της αντιπυρικής

Ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες ζήτησε από τους πολίτες ο Ευάγγελος Τουρνάς, επισημαίνοντας ότι στα τέλη Αυγούστου η ξηρασία είναι έντονη και υπάρχει μεγάλη ποσότητα διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν στο Αιγαίο, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων Αττική, Εύβοια και Ανατολική Βοιωτία.

«Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν καταγραφεί 3.083 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 830 μόνο μέσα στον Αύγουστο. Παρά τον μεγάλο αριθμό, σύμφωνα με τον υπουργό, οι πυρκαγιές είναι μειωμένες κατά περίπου 20% σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Οι καμένες εκτάσεις φτάνουν περίπου τα 300.000 στρέμματα, με περίπου 28.000 από αυτά να αφορούν δάση.

Τέσσερις μεγάλες φωτιές ευθύνονται για περίπου 200.000 από τα συνολικά καμένα στρέμματα. Πρόκειται για τις δύο φωτιές που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου στην Κρύα Βρύση και το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο, καθώς και εκείνες της 31ης Ιουλίου στην Ξηρονομή Βοιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο στον Κιθαιρώνα. Στο Ρέθυμνο έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, με τον υπουργό να χαρακτηρίζει την απώλειά τους «πλήγμα» για το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία.

«Έβρεξε φωτιά» στο Πόρτο Γερμενό

Για τη φωτιά στον Κιθαιρώνα, ο κ. Τουρνάς εξήγησε ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά λόγω ανέμων που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα. Οι ισχυρές αναταράξεις δεν επέτρεπαν στα αεροσκάφη να κατέβουν χαμηλά ούτε να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές ρίψεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, όπου, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, «έβρεξε πραγματικά φωτιά».

Στο μέτωπο της ενίσχυσης της αεροπυρόσβεσης, η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει επτά νέα Canadair CL-515. Το πρώτο αναμένεται το 2028 και έως το 2031 προβλέπεται να έχουν παραληφθεί και τα επτά. Παράλληλα, έχουν φτάσει στη χώρα τρία ελικόπτερα Leonardo AW139 και τρία νέα αεροσκάφη επιτήρησης και συντονισμού, ενώ προχωρά και η προμήθεια οκτώ Super Puma βαρέως τύπου.

Οι δυσκολίες στη Σαλαμίνα

Αναφερόμενος στη φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, ο υπουργός στάθηκε στο πρόβλημα πρόσβασης σε οικισμούς μέσα σε δασικές περιοχές, όπου υπάρχουν δρόμοι πλάτους μόλις τριών μέτρων. Επειδή η πυρκαγιά είχε αποκόψει τον παράκτιο δρόμο και δεν υπήρχε άλλη ασφαλής έξοδος, αποφασίστηκε η απομάκρυνση κατοίκων διά θαλάσσης, με περισσότερους από 500 ανθρώπους να απεγκλωβίζονται με πλωτά μέσα.

Τέλος, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχυθεί από περίπου 13.000 στελέχη το 2022 σε περισσότερα από 16.000 σήμερα και περίπου 18.500 μαζί με τους εποχικούς. Παράλληλα, από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου έχουν επιβληθεί 738 διοικητικά πρόστιμα και έχουν γίνει 313 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.