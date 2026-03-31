Τραγική εξέλιξη στου Ζωγράφου: Αδυνατεί να απαντήσει η νεκροψία για μητέρα, κόρη και τον ρόλο του γιου

Άγνωστα, ακόμα και μετά τη διεξαγωγή νεκροψίας-νεκροτομής, παραμένουν τα ακριβή αίτια θανάτου της 90χρονης και της 56χρονης κόρης της που βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη αποσύνθεση, σε δωμάτιο του διαμερίσματος τους στου Ζωγράφου.

Ήταν εκεί όπου ο 54χρονος γιος της οικογένειας, με τον οποίο συγκατοικούσαν, είχε καθ' ομολογία του σφραγίσει την πόρτα του δωματίου με στόκο, αφού φερόμενα τις «βρήκε» νεκρές.

Λόγω της κατάστασης στην οποία ανακαλύφθηκαν οι σοροί, κατά την νεκροψία δεν μπόρεσε ο ιατροδικαστής να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα και έτσι δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι για τον μηχανισμό θανάτου τους.

Ζωγράφου: Πολύ αργά για την αλήθεια;

Εκτός του ότι δεν βρέθηκαν κάποιες εμφανείς κακώσεις, ούτε κάποιο σαφές παθολογικό εύρημα, ο χρόνος θανάτου και των δύο γυναικών τοποθετείται την ίδια χρονική περίοδο, τουλάχιστον δηλαδή πριν από δύο μήνες.

Από τον ιατροδικαστή ελήφθησαν και δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις και αυτά όμως είναι δύσκολο να δώσουν σαφή αποτελέσματα, λόγω της κατάστασης των σορών.

Ο 54χρονος γιος της οικογένειας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι πέθαναν μόνες τους πριν από τρεις μήνες και επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί ότι πέθαναν, τις έβαλε και τις δύο στο ίδιο δωμάτιο και το σφράγισε.

Ο 54χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα (31/03) στον εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοκατοχή, αφού κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και ένα κουζινομάχαιρο που είχε στην κατοχή του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα μετά από καταγγελία συγγενών ότι είχαν τουλάχιστον δύο μήνες να δουν και να ακούσουν νέα από την 91χρονη μάνα και την 56χρονη κόρη, εκφράζοντας φόβους ότι ο γιος της οικογένειας μπορούσε να τους είχε κάνει κακό.