Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του 55χρονου στους Λογγάδες: Εντοπίστηκε νεκρός

Τέλος στην αγωνία για την τύχη του 55χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα μέσα Μαρτίου, δόθηκε το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2026. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή των Λογγάδων, επιβεβαιώνοντας το χειρότερο σενάριο της πολύήμερης αναζήτησης.

Σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε το epiruspost.gr, η σορός εντοπίστηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για την εκγύμναση των σκύλων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο. Οι πολίτες, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, απέφυγαν να προσεγγίσουν το σημείο και ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής, κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και κλιμακίου της 5ης ΕΜΑΚ. Οι άνδρες της ειδικής μονάδας έστησαν επιχείρηση για την ασφαλή ανάσυρση και μεταφορά της σορού από το σημείο.

Από την πρώτη αυτοψία που διενήργησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με το σενάριο της αυτοχειρίας να θεωρείται το επικρατέστερο.