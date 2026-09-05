Τραγικό δυστύχημα στην Κάσο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο λιμάνι της Κάσου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι τουριστών κατέληξε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη θάλασσα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:15, λίγα λεπτά αφότου το ζευγάρι είχε αποβιβαστεί από το πλοίο της γραμμής, προκειμένου να ξεκινήσει τις διακοπές του στο νησί.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, αλλά και πολίτες που έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης. Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Ο άνδρας ανασύρθηκε σώος και είναι καλά στην υγεία του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο λιμάνι παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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