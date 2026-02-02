Τραγικό συμβάν στη Χίο: Ανασύρθηκε νεκρός χειμερινός κολυμβητής

Χωρίς τις αισθήσεις του περισυλλέχθηκε από το Λιμενικό Σώμα ένας 56χρονος κάτοικος Χίου, από τη θαλάσσια περιοχή Γρίδια Νενήτων στις ανατολικές ακτές του νησιού τις μεσημβρινές ώρες χθες (1/2).

Συγκεκριμένα, η Λιμενική Αρχή της Χίου ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας, στην περιοχή Γρίδια, και ότι πρόκειται για χειμερινό κολυμβητή.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και δύο οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Ο 56χρονος περισυλλέχθηκε από το ΠΛΣ και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χίου. Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

