Μενού

Τραγικό τροχαίο στη Λέρο: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

Τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Τρίτης 04/08 στην Λέρο όπου γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό το οποίο έκανε όπισθεν.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISS
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στην Αγία Μαρίνα Λέρου.

Όπως αναφέρει το lerosnews.gr, φορτηγό το οποίο κινούταν με όπισθεν παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές ενώ διερευνώνονται τα ακριβή αίτια και οι αιτίες του δυστυχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ