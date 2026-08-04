Τραγικό τροχαίο στη Λέρο: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στην Αγία Μαρίνα Λέρου.

Όπως αναφέρει το lerosnews.gr, φορτηγό το οποίο κινούταν με όπισθεν παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Σημειώνεται πως στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές ενώ διερευνώνονται τα ακριβή αίτια και οι αιτίες του δυστυχήματος.