Τραγικός θάνατος ηλικιωμένου στο Ηράκλειο: Καταπλακώθηκε από το τρίκυκλό του

ΕΚΑΒ και πυροσβεστική στο Ηράκλειο | Eurokinissi
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος άνδρας σήμερα (6/5) στο Ηράκλειοστην περιοχή των Βουτών, έοντας εντοπιστεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος ανάμεσα στο τρίκυκλο όχημά του και έναν τοίχο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου, όπως μεταφέρει το neakriti.

Η εικόνα που συνέθετα το σκηνικό του θανάτου, είναι πως το τρίκυκλο πιθανόν κύλησε ενώ προσπαθούσε να το μετακινήσει και τον καταπλάκωσε, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό του.

