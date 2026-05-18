Τραγωδία ή εγκληματική ενέργεια στην Κάλυμνο; Νεκρός άνδρας στο λιμάνι – Συνελήφθη κυβερνήτης σκάφους

Θρίλερ στην Κάλυμνο με τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε στη θάλασσα. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του αλιευτικού, έρευνες από το Λιμενικό.

Λιμενικό | INTIME/ ΧΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στην Κάλυμνο, προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής (17 Μαΐου) στα νερά του λιμανιού του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν πάνω σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη ένα άτομο. Κάτω από αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες που διερευνώνται σχολαστικά από τις Αρχές, βρέθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι λιμενικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ανακρίνεται για να διαπιστωθεί το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεκρός είναι ημεδαπός και, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Το Λιμενικό συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

