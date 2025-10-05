Μενού

Τραγωδία με μετανάστες στη Λέσβο: Νεκρή νεαρή γυναίκα σε ναυάγιο

Νεκρή μετανάστρια σε ναυάγιο στη Λέσβο.

Πλοίο του ελληνικού λιμενικού σε λιμάνι | Shutterstock
Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα σε σκάφος με πρόσφυγες και μετανάστες στη Λέσβο, στην περιοχή του Πλωμαρίου. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ξημερώματα «διαλύθηκε» μια βάρκα τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από τη Λέσβο και οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα. 

Έγιναν αντιληπτοί από το πλωτό του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι περισυνέλεξαν 17 άτομα, τα οποία ενημέρωσαν τις αρχές για την απυσίοα της γυναίκας. 

Εν τέλη, η νεαρή εντοπίστηκε από τις αρχές, χωρίς τις αισθήσεις της και ύστερα διαπιστώθηκε ο θάνατος της. 

 

