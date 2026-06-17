Οι βολιδοσκοπήσεις Σαμαρά για το νέο κόμμα, η αποχώρηση Ζαχαριάδη και η εφαρμογή για την ακρίβεια

Εδώ και καιρό τα focus groups που τρέχει το Μέγαρο Μαξίμου συστηματικά δείχνουν ένα πράγμα. Η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης, καθώς το κόστος ζωής σβήνει τις όποιες μειώσεις φόρων και την ανακούφιση που μπορεί να δίνεται με αυξήσεις συντάξεων και επιδομάτων.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση ψάχνει διαρκώς καινούργια μέτρα, χωρίς όμως να έχει και πολύ μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια, καθώς ο Μητσοτάκης απορρίπτει τη συζήτηση περί μείωσης έμμεσων φόρων.

Σε αυτή τη λογική παρουσιάζεται σήμερα η εφαρμογή με παρόντες τον Μητσοτάκη, τον Θεοδωρικάκο και την επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη που θα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών ανά αλυσίδα σουπερμάρκετ, αλλά και με τις αντίστοιχες τιμές στην Ευρώπη.

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Ραντεβού με τους σουπερμαρκετάδες;

Κάποιοι στο παρασκήνιο ρίχνουν την ιδέα ότι ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να συναντηθεί το επόμενο διάστημα με τους ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ και να κάνουν μία νέα συμφωνία κυρίων.

Απευθύνθηκα σε πηγή που γνωρίζει πολύ καλά τον σχεδιασμό του πρωθυπουργού και μου είπε ότι η ιδέα αυτή είναι μάλλον ανόητη, καθώς σε αυτό το περιβάλλον ακριβείας δεν θα ωφελούσε σε τίποτα τον πρωθυπουργό να βρίσκεται στο ίδιο κάδρο με τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ, οι οποίες παράλληλα είναι ελεγχόμενες ως επιχειρήσεις για πιθανές υπερβάσεις στο περιθώριο κέρδους των προϊόντων τους.

Οι βολιδοσκοπήσεις του Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς και στενοί του συνεργάτες δεν βολιδοσκοπούν τόσο βουλευτές της Ν.Δ. όσο πρώην βουλευτές, πολιτευτές και γενικώς στελέχη τα οποία είναι ορθόδοξοι δεξιοί.

Πολλά τηλεφωνήματα και ραντεβού κάνει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ αρκετούς παίρνει τηλέφωνο και ο διαχρονικός συνεργάτης του Κώστας Τσιμάρας που ήταν γενικός διευθυντής της Ν.Δ. επί των ημερών του.

Προφανώς γίνονται ραντεβού, με κάποιους όμως η συνεννόηση είναι και τηλεφωνική και γενικώς τους δίνουν ένα μήνυμα, εφόσον συμφωνούν, να είναι έτοιμοι διά παν ενδεχόμενον και ανά πάσα ώρα.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα

Μια ωραία ατμόσφαιρα σε ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο εκπρόσωπος Ζαχαριάδης σηκώθηκε και έφυγε μόνος του γιατί θέλει να πάει στον Τσίπρα, ενώ ο Φάμελλος έφαγε στεγνά τον Νίκο τον Παππά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, επειδή του θέτει προθεσμίες και τελεσίγραφα και ανοίγει στο παρασκήνιο συζήτηση περί ηγεσίας.

Πάντως, στο κόμμα λογικά θα μείνει ο Φάμελλος με τον καφετζή της Κουμουνδούρου, καθώς μου λένε ότι ακόμα και ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Χρήστος Κυμπιζής... ζυμώνεται με το Kontra Channel για να γυρίσει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν και να αναλάβει κεντρικό πόστο.

Απουσίες και ανησυχία

Από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όμως έλειπαν τέσσερις βουλευτές και είναι λογικό την ώρα που έχει φουντώσει η συζήτηση για ανεξαρτητοποιήσεις κάθε απουσία να μετρά.

Ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι δικαιολογημένα απόντες, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν σκέφτονται τις επόμενες ημέρες να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους. Μιλτος Ζαμπάρας και Χάρης Μαμουλακης είναι δύο βουλευτές που σκέφτονται την ανεξαρτητοποίηση μέσα στο καλοκαίρι.