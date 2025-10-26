Τραγωδία στα Χανιά: Συγγενής του θύματος ο δράστης - Τον πυροβόλησε δύο φορές στο στήθος

Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως για τον πυροβολισμό του 52χρονου στη «Γιορτή του Κάστανου» στην Κίσαμμο Χανίων.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του cretalive.gr, ο δράστης φέρεται να είναι συγγενείς του θύματος καθώς έχουν το ίδιο επίθετο.

Πιθανότατα το ένοπλο επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής, θεωρούν ότι αυτό που συνέβη στο πανηγύρι, ήταν μία μορφή αντεκδίκησης για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Στο κίνητρο αυτό προσανατολίζεται και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ που συνεχίζει να αναζητεί τον δράστη.

Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής, ο 52χρονος χόρευε και ξαφνικά δέχθηκε πυρά και έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και αναστάτωσης. Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός».

Δόθηκαν όπως-όπως από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του 52χρονου τραυματία ήταν αποκαρδιωτική, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στην τοπική ιστοσελίδα οι αυτόπτες μάρτυρες.

Δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον δύο σφαίρες τον βρήκαν στο στήθος.