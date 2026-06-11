Τραγωδία σε πλοίο: Πέθανε 71χρονος επιβάτης εν πλω από Κω προς Πειραιά

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 71χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κω προς Πειραιά. Μέλος του πληρώματος ενημέρωσε τις Αρχές το πρωί της Πέμπτης 11/6, ενώ μετά τον κατάπλου στον Πειραιά ο 71χρονος παραλήφθηκε από όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του λιμενικού
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά από μέλος πληρώματος ενός επιβατηγού οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας, ότι ένας 71χρονος ημεδαπός επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του εντός του πλοίου, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από την Κω προς τον Πειραιά.
Με τον κατάπλου του Ε/Γ – Ο/Γ στο λιμάνι του Πειραιά, ο 71χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.
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