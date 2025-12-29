Ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια προήλθε από ασφυξία σύμφωνα με όσα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η νεκροψία έδειξε ότι κανείς δεν έφερε κακώσεις, αλλά ότι παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα και εγκλωβίστηκαν στο χιόνι με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει επίσης, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ότι ο θάνατος συνδέεται με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την παραμονή τους μέσα στο χιόνι, στοιχείο που επιβάρυνε την κατάστασή τους μετά την πλήρη κάλυψή τους από τη χιονοστιβάδα.

Πώς έγινε η τραγωδία στα Βαρδούσια

Ο Δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής μιλώντας στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» το πρωί του Σαββάτου (27/12) μίλησε για την τραγική έκβαση της επιχείρησης και τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα για το πώς έχασαν τη ζωή τους οι 3 άνδρες και μία γυναίκα που ξεκίνησαν το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

«Οι δύο από αυτούς ήταν έμπειροι ορειβάτες και είχαν ξανακάνει τη διαδρομή πολλές φορές», σημείωσε αρχικά ο δήμαρχος και συνεχίζοντας πρόσθεσε: «μεσολάβησε κάποιο φρέσκο χιόνι πάνω από μια λεία επιφάνεια παγωμένη που είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για χιονοστιβάδες.

Όταν είχαν φτάσει στο τελευταίο πατάρι, λίγο πριν από την κορυφή, περίπου 150 μέτρα πριν από την κορυφή καταπλακώθηκαν από τη χιονοστοιβάδα και πρέπει προφανώς να πέθαναν από ασφυξία».

«Οι δύο ήταν έμπειροι. Έμεναν στο χωριό. Ήταν ψηφιακοί νομάδες. Δούλευαν με τηλεργασία. Εξαιρετικά παιδιά. Οι άλλοι δύο ήταν φίλοι τους, είχαν έρθει δυο μέρες πριν», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Ταγκαλής ο οποίος σημείωσε ότι στο σημείο που έφτασαν οι διασώστες είχε μισό μέτρο χιόνι.

Το χρονικό της τραγωδίας και ο 5ος φίλος που δεν ακολούθησε

Οι τέσσερις ορειβάτες, είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Φίλος τους ορειβάτης ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν είχε ακολουθήσει στην ανάβαση αντιλήφθηκε ότι χάθηκαν τα ίχνη τους και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα στήθηκε η επιχείρηση της δύσκολης διάσωσης -καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι και δύσκολες καιρικές συνθήκες- στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.