Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Το «πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα με τα θύματα να εντοπίζονται θαμμένα κάτω από χιονοστιβάδα» είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τις αρχές.

Ο Κώστας Μαστροκωστόπουλος, πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, εξήγησε στο Mega ότι οι ορειβάτες είναι πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους την χιονοστιβάδα.

«Ήταν οι ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα. Ήταν φοβερή μέρα, με φρέσκο χιόνι μετά από πολλές μέρες με παγωμένο χιόνι», είπε ο πρόεδρος.

Τόνισε επίσης ότι: «Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κι αυτός ήταν ο λόγος που τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2495μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα».

Διαβάστε επίσης: Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων νεκρών ορειβατών με το ελικόπτερο

Εξηγώντας το πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα, ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε ότι όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω.

Βαρδούσια: Πώς βρήκαν τους ορειβάτες

Ο Κώστας Μαστροκωστόπουλος, σημείωσε αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, όταν ο πατέρας του ενός θύματος αναζητούσε τον γιο του, για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του κι έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ωστόσο δεν ήταν πολλές πιθανότητες να τους βρουν άμεσα, ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

Αναφορικά με την αιτία του δυστυχήματος ο κύριος Καλλιακμάνης, συμπληρώνει: «Κάποιοι άλλοι ορειβάτες είδαν πατημασιές και σε ένα σημείο οι πατημασιές χάνονταν. Μετά βρήκαν ένα κομμάτι ύφασμα από κάτι και έτσι τους βρήκαν που ήταν το ένα δίπλα στο άλλο. Τα παιδιά ήταν σχεδόν αγκαλιασμένα.

Πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τούς μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε», είπε μεταξύ άλλων.