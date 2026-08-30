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Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή ανασύρθηκε 11χρονη από πισίνα ξενοδοχείου

Ένα 11χρονο κορίτσι ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά της Κρήτης, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Πισίνα
Πισίνα | Shutterstock
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Ένα τραγικό γεγονός καταγράφηκε σήμερα (30/8) στα Χανιά της Κρήτης, καθώς ένα 11χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου. 

Το παιδί που καταγόταν από την Πολωνία, βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του. Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων.

 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου.

Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων. Μάλιστα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο στο ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο.

Το 11χρονο κορίτσι διακομίστηκε στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες. Ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

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