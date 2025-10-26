Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η γιορτή κάστανου στα Χανιά, καθώς κατέληξε στα τραύματά του ο άνδρας που είχε δεχθεί πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 50 ετών που είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο έπειτα από πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου στο χωριό Έλος Κισσάμου, το απόγευμα της Κυριακής.

Οι ακριβείς συνθήκες δεν ήταν σαφείς προς το παρόν αλλά οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα.

Στο πανηγύρι τυχαία βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία, πριν τον παραλάβει ασθενοφόρο που τον διακόμισε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και εξέπνευσε.