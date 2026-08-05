Τραγωδία στα Μάλια: Τουρίστρια πνίγηκε μετά από πτώση από βάρκα, μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος μιας 40χρονης τουρίστριας από την Ολλανδία στα Μάλια, που έχασε τη ζωή της, όταν έπεσε από φουσκωτό σκάφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μαζί τους και τρία ανήλικα παιδιά.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μία από τις δύο τουρίστριες βρέθηκε στη θάλασσα.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς πάνω στο σκάφος επέβαιναν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και ακόμη ένα περίπου 15 ετών, τα οποία άρχισαν έντρομα να καλούν σε βοήθεια, όσο η γυναίκα βρισκόταν στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης. Η δεύτερη τουρίστρια κατάφερε τελικά να ανασύρει τη φίλη της από το νερό, ωστόσο η 40χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η άτυχη γυναίκα είχε ήδη φύγει από τη ζωή.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη βρέθηκε στο νερό και έχασε τη ζωή της.