Τραγωδία στα Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Θανάσιμη παράσυρση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Σπάτα, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο ύψος της παλιάς Εθνικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της, υποκύπτοντας στα τραύματά της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Στην περιοχή επηρεάστηκε προσωρινά και η κυκλοφορία, ενώ οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.
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