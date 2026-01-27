Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από ρέμα

Tραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στο χωριό των Αγνάντων του δήμου κεντρικών Τζουμέρκων, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να ανασύρεται νεκρός από ρέμα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο epirusgate ο δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, εκτιμάται πως το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, (26/01) , όταν ο άτυχος άνδρας καθ’ οδόν προς το σπίτι του σταμάτησε σε ένα σημείο πάνω από το μεγάλο ρέμα του χωριού.

Για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία του και κατρακύλησε σε βάρος 30 μέτρων, χωρίς να φτάσει στο τέλος του ρέματος.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον αδελφό του άνδρα που τον περίμενε να επιστρέψει, αλλά ανησύχησε όταν συνειδητοποίησε ότι έλειπε για πολλή ώρα.

Από νωρίς τα ξημερώματα η Πυροσβεστική εξαπέλυσε έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα και μέσα σε λίγες ώρες, η σορός του βρέθηκε σε απότομο και δύσβατο σημείο στην Τ.Κ. Αγνάντων.

Μεταφέρθηκε με φορείο και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ατύχημα, ωστόσο η έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.