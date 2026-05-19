Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 75χρονος ασθενής που έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου

Ένας 75χρονος ασθενής έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου στη Βέροια. Έρευνα για τα αίτια του θανατηφόρου συμβάντος.

ΕΚΑΒ
Διακομιδή ασθενή από ασθενοφόρο | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο στη Βέροια, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, ο άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου και κατέληξε στον δεύτερο όροφο που προεξείχε. Συνέπεια της πτώσης ήταν ο ηλικιωμένος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές μέχρι τώρα, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

ΕΛΛΑΔΑ