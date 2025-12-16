Τραγωδία στη Φωκίδα: Άνδρας καήκε μέσα στο αυτοκίνητό του - Την ίδια στιγμή καιγόταν και το σπίτι του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας περίπου 70 ετών στη Φωκίδα, καθώς φαίνεται να απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του στον δρόμο Μαριολάτας – Λιλαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar, όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης (16/12), όταν το όχημα του 70χρονου τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον ίδιο να εγκλωβίζεται σε αυτό, χάνοντας τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να σβήσουν την φωτιά και εκεί ήρθαν αντιμετώποι με την εικόνα της απανθρακωμένης σορού του ηλικιωμένου.

Το παράξενο της τραγικής υπόθεσης ήταν ότι την ίδια ώρα που το αυτοκίνητο τυλιγόταν στις φλόγες, καιγόταν και το σπίτι της οικογένειας του άτυχου άνδρα στην Άνω Μαριολάτα.

Το σπίτι του άνδρα που απανθρακώθηκε | tvstar.gr

Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά, που στο πέρασμά της προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο σπίτι.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνα προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.