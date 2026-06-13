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Τραγωδία στη Γαστούνη: Νεκρός 57χρονος με τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο

Ένας 57χρονος βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου στη Γαστούνη, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο.

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Αστυνομική επιχείρηση | Intime
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Ένας 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) στην Γαστούνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 57χρονος, γεωργός και κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, βρέθηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο.

Συγγενικά πρόσωπα του 57χρονου ειδοποίησαν τις Αρχές όταν τον εντόπισαν νεκρό στο σημείο, αφού είχαν αρχίσει να τον αναζητούν καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών της υπόθεσης. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο 57χρονος ζούσε με τα αδέρφια του και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν κλειστός χαρακτήρας, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Γαστούνη, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με παρόμοιο τραγικό τρόπο είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας του 57χρονου πριν από χρόνια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο βαριά τη σκιά της σημερινής τραγωδίας.

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