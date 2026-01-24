Μενού

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο έλαβε χώρα στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου με αποτέλεσμα ένας 25χρονος οδηγός μηχανής να χάσει τη ζωή του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Intime
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (24/1) στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου λίγο μετά της 9:00 το πρωί, με αποτέλεσμα ένας οδηγός μηχανής να χάσει τη ζωή του. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr από τη σφοδρή σύγκρουση ο 25χρονος οδηγός κάτοικος Ναυπάκτου, τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη σύγκρουση.

Αμέσως έσπευσε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου όπου αργότερα διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

 

