Μενού

Τραγωδία στη Χάλκη Λάρισας: Άνδρας σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο

Όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) στην Χάλκη Λάρισας και πιο συγκεκριμένα λίγο πριν τις 6 μ.μ., με έναν άνδρα γύρω στα 50 να «φεύγει» από τη ζωή ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε το έλεγχο αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν με τον άνδρα να καταλήγει λίγη ώρα αργότερα.

Πηγή: larissanet

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ