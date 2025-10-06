Μενού

Τραγωδία στη Χαλκίδα: 45χρονος έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα

Ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες της πτώσης.

Γέφυρα Χαλκίδα
Γέφυρα Χαλκίδα | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η είδηση ότι ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας κάτω από την Υψηλή Γέφυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το evima.gr, ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το μεγάλο ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο τμήμα και όχι στη θάλασσα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το evima.gr, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι εντόπισε τον άνδρα στο έδαφος κάτω από τη γέφυρα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της υπηρεσίας για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
 

