Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος χειριστής jet ski

'Ενα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην παραλία Σιθωνία στη Χαλκιδική, καθώς ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Όπως περιγράφει η voria.gr, το συμβάν έγινε ενώ οδηγούσε jet ski στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου, στη Σιθωνία.

Ο 36χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας δεχθεί τη συνδρομή ενός ακόμα ατόμου που επέβαινε σε άλλο jet ski και έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια.

Μετά την ανάσυρσή του, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά την ανάσυρσή του, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.