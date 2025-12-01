Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου

Σοκ στην τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής έχει προκαλέσει ο θάνατος 79χρονου άνδρα που έχασε την ζωή του αφού καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου όσο έκοβε ξύλα στην περιοχή της Καλάνδρας στο Ποσείδι.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας, (1/12), όταν η Πυροσβεστική ειδοποίηθηκε για περιστατικό εγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου, που είχε χάσει τις αισθήσεις του όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε μετά τον απεγκλωβισμό του στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε νεκρός.

Όταν συνέβη το μοιραίο ατύχημα στο σημείο έσπευσαν επίσης εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι οποίοι βοήθησαν τις αρχές στην ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας δε φαίνεται να ήταν επαγγελματίας υλοτόμος, αλλά να προσπάθησε να κόψει ξύλα για προσωπική χρήση, με την έρευνα της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό να βρίσκεται σε εξέλιξη.