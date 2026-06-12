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Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός 31χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι από τον θείο του

Νεκρός ο 31χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον 51χρονο θείο του στη Χίο την Πέμπτη. Στα χέρια των Αρχών ο δράστης.

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Έχασε τη ζωή του ο 31χρονος που είχε τραυματιστεί μετά από επίθεση με μαχαίρι από τον 51χρονο θείο του στη Χίο.

Αναλυτικότερα, το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.06.2026), όπου μετά από καβγά όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι ένας 31χρονος Ρομά, από τον 51χρονο θείο του.

Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Χίου, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51χρονος τραυμάτισε τον 31χρονο στην κοιλιά.

Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στην Αστυνομική Δ/νση Χίου.

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