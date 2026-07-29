Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι

Απίστευτη τραγωδία έλαβε χώρα σήμερα (29/7) στη Λαμία, όταν μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν έξω για φαγητό.

Όπως επισημαίνει το lamiareport.gr, η ηλικιωμένη έτρωγε ένα σουβλάκι όταν, εντελώς ξαφνικά, εκδηλώθηκε επεισόδιο πνιγμονής από τροφή. Προφανώς κομμάτι από κρέας έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει γρήγορα τις αισθήσεις της.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό του καταστήματος αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, στο σημείο προσέτρεξαν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας πως η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, κατέβαλαν προσπάθειες να της προσφέρουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Στο σημείο έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν, μάταια, τις προσπάθειες, καθώς αργότερα που διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της.