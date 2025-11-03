Μενού

Τραγωδία στη Λάρισα: Απαγχονισμένος βρέθηκε 33χρονος σε αποθήκη

Ένας 33χρονος στη Λάρισα φέρεται να έβαλε ξαφνικά τέλος στη ζωή του.

Τέλος φέρεται να έβαλε στη ζωή του ένας 33χρονος άντρας στον οικισμό Αμπέλια στη Λάρισα, που ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 33χρονος βρέθηκε από οικείους απαγχονισμένος σε αποθήκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό σπεύδει στο σημείο για να παραλάβει τη σορό.

