Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές δύο αδελφές στο σπίτι τους - Ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης

Δύο αδελφές εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στη Λάρισα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το larissanet.gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για να επέμβει σε σπίτι στο κέντρο της Λάρισας, όπου και βρήκε τις δύο γυναίκες, ηλικίας 76 και 83 ετών.

Το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν μακάβριο, καθώς οι αδελφές ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, γεγονός που δικαιολογεί και το τηλεφώνημα στο 100.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.