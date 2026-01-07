Μενού

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος μετά από τροχαίο στην περιοχή της Αγιάς

Σφοδρή σύγκρουση έλαβε χώρα ανήμερα των Φώτων στην περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 31χρονου οδηγού.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
  • Α-
  • Α+

Θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος 31χρονου στην περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα, μετά από σφοδρό τροχαίο την ημέρα των Φώτων. 

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ