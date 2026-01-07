Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος μετά από τροχαίο στην περιοχή της Αγιάς

Θλίψη έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος 31χρονου στην περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα, μετά από σφοδρό τροχαίο την ημέρα των Φώτων.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.
