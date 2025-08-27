Μενού

Τραγωδία στη Λέσβο: 30χρονος νεκρός μετά από τροχαίο

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες του δυστυχήματος με θύμα τον 30χρονο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Στην Λέσβο, στις 3 περίπου τα ξημερώματα (27/8), ένα δίκυκλο εξετράπη της πορείας του στο οδικό δίκτυο της Ανεμώτιας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 30χρονος φερόμενος ως οδηγός.

Ο 28χρονος συνεπιβάτης φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, σύμφωνα με την πρώτη έρευνα της Αστυνομίας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
 

