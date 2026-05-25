Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί δύο νεαροί 16 και 18 ετών από τροχαίο - Προσέκρουσαν πάνω σε κολώνα

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λέσβο, καθώς δύο νεαροί 16 και 18 ετών που επέβαιναν σε μηχανή έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόορο του ΕΚΑΒ σε συμβάν
Μουδιασμένη η τοπική κοινωνία στη Λέσβο, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Παναγιούδας, με αποτέλεσμα δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο παιδιών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική,  ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

