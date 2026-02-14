Τραγωδία στη Λούτσα: «Μαμά, τι έχω κάνει;» σοκαρισμένος ο 15χρονος μετά το τροχαίο

Δύσκολες στιγμές τόσο για την οικογένεια του αδικοχαμένου 15χρονου, που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στη Λούτσα, όσο και για τους συνομιλήκους του, οι οποίοι βρίσκονται τώρα ενώπιον του τραγικού αντίκτυπου της απονενοημένης πράξης τους.

Το σοκ στο οποίο έχουν περιέλεθει αντανακλούν τα λόγια που φέρεται να απηύθυνε επανειλημμένα στη μητέρα του ο έτερος 15χρονος που νοσηλεύεται τραυματίας, όπως αναφέρει το MEGA.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας εξ αυτών είχε την ιδεά να πάρουν τα κλειδιά αυτοκινήτου, για να οδηγήσουν, χωρίς κανείς τους να είναι σε ηλικία διπλώματος, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσουν σε δέντρο, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 15χρονο στη θέση του συνοδηγού..

Λούτσα: «Μαμά τι είναι αυτό που έχω κάνει;»

Οι δύο ανήλικοι παραμένουν νοσηλευόμενοι από χθες εκτός κινδύνου με κατάγματα σε χέρια και πόδια, αναμένοντας το εξιτήριο.

Πληροφορίες του μέσου θέλουν τον έναν 15χρονο, αυτόν που πρότεινε αρχικά να πάρουν το αυτοκίνητο των γονιών του, να βρίσκεται σε απελπιστική ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα λεπτά μετά το δυστύχημα, ο 15χρονος ακουγόταν να φωνάζει ξανά και ξανά «Τι έκανα, τι σου έκανα φίλε μου;», ενώ σήμερα στο νοσοκομείο φέρεται να έλεγε στους συγγενείς του «Μαμά τι είναι αυτό που έχω κάνει;».

Αφού πάρουν εξιτήριο, οι δύο ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.