Tραγωδία στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Τραγωδία στη Μάνη τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11), όπου ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα του 24χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
Από τη σύγκρουση, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολόνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι.
Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο νεαρός είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
