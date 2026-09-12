Τραγωδία στη Μεσσαρά: 55χρονος παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα του με το αγροτικό του

Στιγμές οικογενειακής τραγωδίας στη Μεσσαρά, όταν ένας 55χρονος άνδρας δεν αντιλήφθηκε ότι η 87χρονη μητέρα του βρισκόταν πίσω από το αγροτικό όχημά του και την παρέσυρε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το creta24.gr ο 55χρονος έκανε όπισθεν χωρίς να αντιληφθεί ότι πίσω από το όχημά του βρισκόταν η μητέρα του. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 55χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα παράσυρση.