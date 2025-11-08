Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκροί στο σπίτι τους μάνα και γιος

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Ραφήνα το πρωινό της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας.
Η δυσάρεστη οσμή που αναδυόταν από το διαμέρισμα ανησύχησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της κείτονταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.
Σύμφωνα με αποκλειστικές και διασταυρωμένες πληροφορίες του RPN.GR, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν έδειχνε σημάδια πάλης.
Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη.
Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.
Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, οδηγώντας έτσι σε μια αλυσιδωτή τραγωδία μέσα στη σιωπή του σπιτιού τους.
- Κατσιπόδι, Μαγκουφάνα, Κακοσάλεσι: Ξέρεις πώς λέγονταν αρχικά 20 πασίγνωστοι δήμοι της Αττικής;
- «Στην τιμή μου, δεν το έκανα - Ο Φανούρης περνούσε και πυροβολούσε»: Βροχή μαρτυριών για τα Βορίζια
- Απασφαλίζουν οι αστυνομικοί της Κρήτης κατά Χρυσοχοΐδη: «Δεν είμαστε πειραματόζωα, θέλουμε σεβασμό»
- Ο Μικρούτσικος «δίκασε» Σίλα Σεραφείμ: «Από το '90 αποτυχημένος, σταμάτησαν να τον καλούν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.