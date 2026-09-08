Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 21χρονη σε τροχαίο - Η μηχανή της έπεσε σε αυτοκίνητο

Μία 21χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σήμερα, Τρίτη (08/09), τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη της Ρόδου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:35 τα ξημερώματα, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 21χρονη οδηγούσε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε και μία 27χρονη γυναίκα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 21χρονης, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτιδά της τραυματίστηκε ελαφρά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.