Τραγωδία στη Ρουμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σήμερα στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας, οπαδός του ΠΑΟΚ

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σήμερα (4/2) στη χώρα μας ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Όπως επισημαίνει το Mega, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία, ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίες από το τραγικό δυστύχημα, παραμένει διασωληνωμένος καθώς δεν θέλουν να τον καταπονού.

Η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί. Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Αναμένεται να εξεταστεί αν θα χρειαστεί και άλλες επεμβάσσεις στην Ελλάδα.

