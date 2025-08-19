Μενού

Τραγωδία στη Θάσο: Νεκρός 30χρονος ανασύρθηκε από παραλία

Τραγικό περιστατικό με νεκρό 30χρονο άντρα σε παραλία στη Θάσο.

Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Intime
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος άντρας, υπήκοος Ρουμανίας, χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» στη Θάσο.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θάσου και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

