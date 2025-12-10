Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Τη ζωή του έχασε 23χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες, στις 10:45 το βράδυ, στο 16ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κινούμενος στο ρεύμα προς Χαλκιδική και υπό συνθήκες που ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ο 23χρονος εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας στα προστατευτικά στηθαία. Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του.
