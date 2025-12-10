Μενού

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, μετά από πρόσκρουση σε προστατευτικά στηθαία.

Τη ζωή του έχασε 23χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες, στις 10:45 το βράδυ, στο 16ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κινούμενος στο ρεύμα προς Χαλκιδική και υπό συνθήκες που ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ο 23χρονος εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας στα προστατευτικά στηθαία. Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του.

