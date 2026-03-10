Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που χτυπήθηκε από ΙΧ - Καβάλησε το πεζοδρόμιο ο οδηγός

Παράσυρση πεζών, λόγω της οποίας έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος σημειώθηκε σήμερα το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, περίπου στις 21:00 στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πολίχνης.
Πιο συγκεκριμένα, το συμβάν έγινε στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου 41, όταν ένας 27χρονος οδηγός ΙΧ βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο άτομα.
Αποτέλεσμα της παράσυρσης, ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος νεαρός, ενώ ο δεύτερος πεζός τραυματίστηκε ελαφρά. Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Τροχαίας.
Στο συγκεκριμένο σημείο όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής είναι συχνά τα ατυχήματα, ζητώντας να τοποθετηθεί φανάρι, αναφέρει το typosthes.
