Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 75χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο - Ερευνώνται τα αίτια

Υπέκυψε δυστυχώς στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που για άγνωστη έως τώρα αιτία έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τούμπας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 13.15 σήμερα (25/1), ενώ στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.
Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.
