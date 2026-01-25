Μενού

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 75χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο - Ερευνώνται τα αίτια

Υπέκυψε δυστυχώς στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που για άγνωστη έως τώρα αιτία έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
Το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη
Το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Υπέκυψε δυστυχώς στα βαρύτατα τραύματά του ο 75χρονος που για άγνωστη έως τώρα αιτία έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της  Τούμπας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 13.15 σήμερα (25/1), ενώ στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 75χρονος κατέληξε, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ