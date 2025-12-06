Μενού

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: 2χρονος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου

Αγόρι δύο ετών στη Ζάκυνθο έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση από σκύλο στην αυλή του σπιτιού του, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε σήμερα στον Άγιο Λέοντα στη Ζάκυνθο (6/21), καθώς ένα αγόρι μόλις δύο ετών, έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου. 

Σύμφωνα με το imerazante.gr, παιδάκι διακομίστηκε  εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του. 

Συγκεκριμένα, το 2χρονο αγόρι, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.

