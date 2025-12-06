Τραγωδία στη Ζάκυνθο: 2χρονος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου

Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε σήμερα στον Άγιο Λέοντα στη Ζάκυνθο (6/21), καθώς ένα αγόρι μόλις δύο ετών, έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, παιδάκι διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Συγκεκριμένα, το 2χρονο αγόρι, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.