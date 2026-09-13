Τραγωδία στην Αίγινα: Γυναίκα πέθανε στην παραλία - Λουόμενοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 50 λεπτά

Μία γυναίκα πέθανε στην παραλία Κλήμα στην Αίγινα με τους λουόμενους να προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ επί περίπου 50 λεπτά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, από τη στιγμή που κλήθηκε το ασθενοφόρο, έκανε 50-55 λεπτά για να φτάσει στην παραλία ενώ η διαδρομή από το Κέντρο Υγείας είναι 27 λεπτά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πολίτες καλούσαν και το Λιμενικό και την Αστυνομία, από τη στιγμή που η γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και άρχισαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Αυτόπτης μάρτυρας, πάντα σύμφωνα με το MEGA, αναφέρει για το περιστατικό:

«Πήρα στις 13:00 στο Κέντρο Υγείας, μου είπαν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Τους είπαμε ότι της κάνουν ΚΑΡΠΑ επειδή έχει χάσει τις αισθήσεις της. Πήρα στην αστυνομία, μου είπαν θα φέρουν περιπολικό με απεινιδωτή. Στο Λιμενικό μου είπαν ότι στέλνουν άνθρωπο.

Πήγε 13:50-55 όπου έφθασε το ασθενοφόρο. Το Λιμενικό έφερε έναν γιατρό. Έστειλαν από ένα ιδιωτικό σκάφος έναν απεινιδωτή. Δεν σταμάτησαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ δύο γιατροί που βρίσκονταν εκεί. Μία φίλη μου πήρε τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και της είπαν "τα παράπονά σας στο Υπουργείο".

Έβαλαν έναν με αγροτικό να την φέρει γιατί ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας μου είπε "φέρτε την εδώ".