Μια ανείπωτη τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την κοινωνία της Αίγινας, μετά την είδηση του θανάτου ενός κοριτσιού μόλις 21 μηνών. Το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, με το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας να διενεργεί προανάκριση, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία περιγράφει το χρονικό της προσπάθειας διάσωσης:

«Χθες, γύρω στις 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι).

Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”.

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.»